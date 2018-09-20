Додон назвал Россию крупнейшим партнером и инвестором Молдавии

КИШИНЕВ, 20 сентября. /ТАСС/. Россия, по официальным данным молдавской статистики, остается крупнейшим торговым партнером и иностранным инвестором Молдавии. Об этом написал президент республики Игорь Додон в Facebook в связи с открывшимся в четверг в Кишиневе российского-молдавским экономическим форумом. Он проходит под патронатом главы республики.

"Россия остается крупнейшим торговым партнером Молдовы, сохраняя первое место как по экспорту из Молдовы, так и по импорту. В то же время торговые отношения Молдовы с Российской Федерацией остаются одними из самых сбалансированных среди крупнейших партнеров", - отметил Додон.

Глава Молдавии, занимавший до 2009 года пост вице-премьера, курировавшего экономику, подчеркнул, что таковы официальные данные Национального бюро статистики и Нацбанка страны за последние 10 лет, которые он проанализировал. "Я охватил более долгий период, поскольку именно он отражает реальное и основополагающее состояние экономических отношений, а не конъюнктуру данного момента", - пояснил президент.

Другой аспект, по его словам, касается прямых иностранных инвестиций, которые лежат в основе экономического роста, создания рабочих мест и появления экспорта. "Россия по-прежнему является крупнейшим иностранным инвестором в Республике Молдова с объемом инвестиций более $716 млн", - отметил глава Молдавии. Он констатировал, что это "вдвое больше, чем следующая по списку страна, которая, фактически, представляет собой оффшорную зону с капиталом неясного происхождения".

По словам Додона, несмотря на то, что правящий в республике альянс проевропейских партий "последние девять лет постоянно атаковал Россию, эта страна все же осталась самым преданным инвестором и увеличила объем инвестиций в Молдову более чем на $113 млн. Примерно за этот же период такие страны, как Великобритания, США и Румыния, вывели свои инвестиции в совокупности почти на $160 млн", - заметил глава государства.

Активизация сотрудничества

По данным организаторов форума, в его работе примут участие около полутысячи представителей крупного бизнеса. Он проходит при активной поддержке организаций "Деловая Россия", "Опора России", Торгово-промышленной палаты РФ и Российского союза промышленников и предпринимателей.

Ранее Додон выразил надежду, что форум станет мощным толчком для развития деловых отношений между Россией и Молдавией. "Жду соглашений об инвестициях на сотни миллионов долларов. Очень хотел бы, чтобы российские инвесторы активизировали свою деятельность в Молдавии", - сказал президент во вторник в интервью молдавскому телеканалу М1. По его оценкам, активизация сотрудничества с РФ может обеспечить около $400-500 млн прямых инвестиций в год.

Насыщенная программа

Главные события на форуме запланированы на пятницу, 21 сентября. В этот день пройдут обсуждения в рамках семи дискуссионных групп. Они будут посвящены проблематике агропромышленного комплекса, виноделия, промышленности, туризма, городского строительства и инфраструктуры. Также будут обсуждаться вопросы сотрудничества Молдавии с Западом и Востоком, возможности и механизмы взаимодействия российского и молдавского бизнеса, участники рассмотрят опыт реализации стратегических инициатив в России.

На пленарном заседании, как запланировано, выступит Додон, сопредседатель "Деловой России" и оргкомитета форума Андрей Назаров, уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов, президент "Опоры России" Александр Калинин, президент корпорации "БЛ ГРУПП" Георгий Боос и исполнительный директор "Восточного комитета германской экономики" Михаэль Хармс.

В третий день форума, 22 сентября, пройдет деловой завтрак "Роль СМИ в развитии молдо-российских деловых отношений", а также планируется посещение участниками форума автономного территориального образования Гагаузия и свободной экономической зоны в городе Орхей.