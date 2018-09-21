В Госдуму внесли проект о снятии ограничений на сроки внесения поправок в законы о налогах

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, вносящий поправки в Бюджетный кодекс, которые приостанавливают до 1 января 2019 года действие ряда положений кодекса, ограничивающих сроки внесения изменений в законодательство о налогах и сборах и о бюджетных правоотношениях. Речь идет о таких изменениях, которые приводят к корректировке доходов бюджетов всех уровней. Документ размещен в электронной базе данных нижней палаты парламента.

Отмечается, что законопроект подготовлен для реализации ряда решений по перераспределению доходных источников между федеральным бюджетом и бюджетами субъектов федерации, в том числе в рамках указа президента России от 7 мая 2018 года "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации".

"В связи с началом реализации в 2019 году национальных проектов и необходимостью учета соответствующих финансовых ресурсов и расходов в законах о бюджетах на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов как для федерального бюджета, так и для бюджетов субъектов Федерации, потребуется изменение отдельных норм Бюджетного кодекса, в том числе устанавливающих нормативы распределения доходов между федеральным бюджетом и бюджетами субъектов Федерации, в рамках бюджетного цикла текущего года", - говорится в пояснительной записке.