"Хевел" в декабре введет в Саратовской области две солнечные станции мощностью 25 МВт

МОСКВА, 21 сентября. ГК "Хевел" в конце этого года введет в Саратовской области две солнечные электростанции суммарной мощностью 25 МВт. Об этом говорится в сообщении компании.
"Строительство двух новых солнечных электростанций - Новоузенской СЭС мощностью 15 МВт и второй очереди Орлов-Гайской СЭС мощностью 10 МВт находится в заключительной стадии, - говорится в сообщении. - В течение осени будут проведены необходимые пуско-наладочные работы и получены разрешения на ввод в эксплуатацию. В соответствии с графиком с 1 декабря 2018 года обе станции начнут отпуск солнечной электроэнергии в сеть".
На новых станциях уже завершен монтаж солнечных модулей и начинается установка инверторного оборудования.
Инвестором и генеральным подрядчиком проекта выступает группа компаний "Хевел".
В 2017 году "Хевел" построила в Саратовской области две солнечные электростанции суммарной мощностью 20 МВт. Общий объем инвестиционной программы компании "Хевел" в регионе составляет 100 МВт.
В структуру "Хевел" входят: производственное подразделение (завод по производству фотоэлектрических модулей в Новочебоксарске, Чувашская Республика), девелоперское подразделение (проектирование, строительство и эксплуатация солнечных электростанций) и Научно- технический центр тонкопленочных технологий в энергетике (Санкт-Петербург), который является крупнейшей в России профильной научной организацией, занимающейся исследованиями и разработками в сфере фотовольтаики.