МИД КНР: США не выражают подлинной готовности к переговорам по устранению торговых трений

ПЕКИН, 21 сентября. /ТАСС/. Власти США не выражают искренних намерений приступить к проведению на равноправной и конструктивной основе переговоров по устранению торговых противоречий с Китаем. Об этом заявил в пятницу официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.

"Действия США не свидетельствуют о наличии искренних и благих намерений [к проведению конструктивных консультаций], - отметил он, выступая на регулярном брифинге. - Мы надеемся, что Вашингтон все же предпримет необходимые шаги и исправит свои ошибки".

По словам дипломата, единственная возможность, благодаря которой Соединенные Штаты могут решить свои проблемы в области внешней торговли - "приступить к равноправному диалогу на основе взаимного уважения".

Готовность Китая внести вклад в развитие мировой экономики

Гэн Шуан подчеркнул, что китайские власти намерены еще более активно задействовать внутренние рычаги, которые позволят оказать стимулирующее воздействие на развитие мировой экономики.

"Мы готовы объединить усилия со всеми заинтересованными сторонами, содействовать продвижению новой индустриальной революции и устойчивому росту глобальной экономики на основе толерантных принципов, - отметил он, выступая на регулярном брифинге. - Китай готов внести еще больший вклад в восстановление и стабильное развитие мировой экономики".

По словам дипломата, правительство КНР намерено планомерно понижать пошлины на импорт товаров и услуг, усиливать механизмы защиты прав на интеллектуальную собственность, создавать новые благоприятные возможности для того, чтобы иностранные компании могли успешно осуществлять в стране деловую активность. "Мы продолжим проводить реформы и политику усиления открытости по отношению к внешнему миру, наращивая интенсивность структурных преобразований и инноваций", - подчеркнул он.

Торговые войны

В четверг официальный представитель министерства коммерции КНР Гао Фэн заявил, что Пекин все еще надеется на искренний диалог с Вашингтоном, направленный на прекращение торговых войн.

С 24 сентября начинают действовать новые пошлины Соединенных Штатов в размере 10% в отношении китайских товаров стоимостью $200 млрд. Такое решение американского президента Дональда Трампа в понедельник огласила администрация Белого дома. По словам лидера США, в случае, если Пекин предпримет ответные меры, Вашингтон прибегнет к дополнительному пакету повышенных тарифов на продукцию и услуги из Китая в объеме $267 млрд.