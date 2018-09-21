Аксенов: завод "Крымский титан" начнет работу после снижения числа выбросов

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сентября. /ТАСС/. Работа завода "Крымский титан" в Армянске, где был введен режим ЧС из-за загрязнения воздуха, не будет возобновлена до устранения всех недостатков по химическим выбросам, заявил журналистам глава Крыма Сергей Аксенов.
"Возобновление работы "Крымского титана" зависит от того, с какой скоростью собственники предприятия реализуют мероприятия, чтобы уменьшить количество выбросов в воду и в атмосферу. Ждем. Я за то, чтобы предприятие работало", - сказал глава Крыма, отвечая на вопрос корреспондент ТАСС.
Аксенов также не исключил возможности национализации предприятия, в случае если собственник не сможет реализовать проекты по минимизации выбросов. "Я говорил, что есть разные варианты развития событий. Если собственник будет не в состоянии выработать свою позицию и обеспечить финансирование этих проектов, возможны различные варианты, вплоть до национализации предприятия", - отметил он.
В ночь на 24 августа в Армянске произошел выброс неизвестного вещества. Пользователи соцсетей писали, что на крышах домов и на листьях деревьев появился желтый налет, а в населенном пункте несколько дней стоял запах кислоты. Проводятся экспертизы, СК РФ возбудил уголовное дело в связи с произошедшим, в Армянске был введен режим ЧС.
Власти республики приняли решение на две недели остановить работу завода "Крымский Титан" в связи с выбросом вредных веществ. На этот же срок из города было решено вывезти детей в детские лагеря и санатории. Власти Крыма выделили 76 млн рублей из резервного фонда на оздоровление детей и родителей с детьми из Армянска.