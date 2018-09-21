Закон о сохранении пенсионных льгот в Пензенской области принят в первом чтении

ПЕНЗА, 21 сентября. /ТАСС/. Законодательное собрание Пензенской области на сессии в пятницу приняло в первом чтении законопроект о сохранении региональных социальных льгот для мужчин по достижении возраста 60 лет, для женщин - 55 лет, передает корреспондент ТАСС.
"Решение принято единогласно", - сказал спикер заксобрания Валерий Лидин после окончания голосования.
Закон предполагает сохранение региональных льгот для ветеранов труда и военной службы, квалифицированным специалистам и педагогическим работникам, проживающим в сельской местности. Мужчины продолжат получать меры социальной поддержки с 60 лет, женщины - с 55 лет.
Ко второму чтению список региональных льготников будет дополнен, сообщила журналистам замминистра труда, социальной защиты и демографии Пензенской области Елена Егорова. "Ко второму чтению в законопроект будут внесены еще категории граждан, которые ранее не были учтены", - сказала Егорова. Она уточнила ТАСС, что рассмотрении законопроекта во втором чтении запланировано на сессии заксобрания, которая пройдет в октябре.
На территории Пензенской области проживают 444,5 тыс. пенсионеров, из них 116 тыс. человек ранее воспользовались региональными льготами. Меры социальной поддержки предоставляются в виде ежемесячной денежной выплаты в размере 330 руб., компенсации за пользование услугами местной телефонной связи (180 рублей для города и 110 рублей для сельской местности), ежемесячной компенсации на оплату жилищно-коммунальных услуг в размере 50% от величины регионального стандарта их стоимости. Средний совокупный размер всех региональных выплат на одного льготника составляет 1430 рублей.