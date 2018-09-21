Минфин планирует до конца года реализовать ОФЗ для населения еще на 4,6 млрд рублей

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Минфин России рассчитывает до конца 2018 года реализовать облигации федерального займа для населения (ОФЗ-н) на сумму 4,6 млрд рублей, сообщил замминистра финансов Сергей Сторчак на брифинге в рамках Ярмарки финансовых решений Московской биржи.

"С начала запуска проекта мы реализовали ОФЗ для населения на 52,34 млрд рублей, до конца года мы рассчитываем, что банкам-агентам удастся еще реализовать эти облигации на сумму 4,6 млрд рублей", - сказал он.

По словам Сторчака, Минфин полагает, что будет "новая волна спроса" - после расширения списка банков - агентов по продажа ОФЗ-н и изменения порядка взимания агентской комиссии, связанной с операциями по этим инструментам.

Замминистра также сообщил, что объем возврата ОФЗ-н банкам-агентам небольшой - 1,44 млрд рублей.

Минфин начал продавать ОФЗ-н в апреле 2017 года. Эти бумаги реализуются через Сбербанк и ВТБ. Минфин ранее признавал, что спрос на эти бумаги с каждым выпуском снижается, и намерен менять условия в дальнейшем - например, взять на себя комиссию банкам-агентам, чтобы ее не платили инвесторы.

Также Минфин сообщал, что включит в перечень агентов по продаже ОФЗ-н Почта банк и Промсвязьбанк, но пока этот вопрос вызывает разногласия с Федеральной антимонопольной службы, которая считает, что доступ к этому инструменту нужно дать всем банкам.

Ситуация с рынком внешних займов

По мнению Сергея Сторчака, Россия, скорее всего, уже не выйдет на рынок внешних займов до конца 2018 года.

"Скорее всего, не ждать, уже в любом случае октябрь близок. Как правило, мы заимствуем до зимы", - сказал Сторчак, отвечая на вопрос о том, ждать ли выхода Минфина РФ на рынок внешних займов в этом году."Заимствовать в долларах [сейчас], скорее всего, будет дорого и едва ли мы сочтем необходимым заниматься тогда, когда спрос внутри страны, несмотря на отмену аукциона, есть, и ликвидности, связанной с устойчивым положением федерального бюджета, достаточно, чтобы отказаться от заимствований", - объяснил Сторчак.

Он также не исключил, что Россия может выйти на внешний рынок с займами в евро. "Мы давно в евро не заимствовали, не выходили на этот рынок. В основном из-за того, что он не такой емкий, не такой глубокий по сравнению с долларовым рынком. Вернемся рано или поздно, - сказал Сторчак.