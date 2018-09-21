{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Минфин планирует до конца года реализовать ОФЗ для населения еще на 4,6 млрд рублей

По словам замминистра финансов Сергея Сторчака, ведомство уже реализовало ОФЗ для населения на 52,34 млрд рублей

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Минфин России рассчитывает до конца 2018 года реализовать облигации федерального займа для населения (ОФЗ-н) на сумму 4,6 млрд рублей, сообщил замминистра финансов Сергей Сторчак на брифинге в рамках Ярмарки финансовых решений Московской биржи.

"С начала запуска проекта мы реализовали ОФЗ для населения на 52,34 млрд рублей, до конца года мы рассчитываем, что банкам-агентам удастся еще реализовать эти облигации на сумму 4,6 млрд рублей", - сказал он.

По словам Сторчака, Минфин полагает, что будет "новая волна спроса" - после расширения списка банков - агентов по продажа ОФЗ-н и изменения порядка взимания агентской комиссии, связанной с операциями по этим инструментам.

Замминистра также сообщил, что объем возврата ОФЗ-н банкам-агентам небольшой - 1,44 млрд рублей.

Минфин начал продавать ОФЗ-н в апреле 2017 года. Эти бумаги реализуются через Сбербанк и ВТБ. Минфин ранее признавал, что спрос на эти бумаги с каждым выпуском снижается, и намерен менять условия в дальнейшем - например, взять на себя комиссию банкам-агентам, чтобы ее не платили инвесторы.

Также Минфин сообщал, что включит в перечень агентов по продаже ОФЗ-н Почта банк и Промсвязьбанк, но пока этот вопрос вызывает разногласия с Федеральной антимонопольной службы, которая считает, что доступ к этому инструменту нужно дать всем банкам.

Ситуация с рынком внешних займов

По мнению Сергея Сторчака, Россия, скорее всего, уже не выйдет на рынок внешних займов до конца 2018 года.

"Скорее всего, не ждать, уже в любом случае октябрь близок. Как правило, мы заимствуем до зимы", - сказал Сторчак, отвечая на вопрос о том, ждать ли выхода Минфина РФ на рынок внешних займов в этом году."Заимствовать в долларах [сейчас], скорее всего, будет дорого и едва ли мы сочтем необходимым заниматься тогда, когда спрос внутри страны, несмотря на отмену аукциона, есть, и ликвидности, связанной с устойчивым положением федерального бюджета, достаточно, чтобы отказаться от заимствований", - объяснил Сторчак.

Он также не исключил, что Россия может выйти на внешний рынок с займами в евро. "Мы давно в евро не заимствовали, не выходили на этот рынок. В основном из-за того, что он не такой емкий, не такой глубокий по сравнению с долларовым рынком. Вернемся рано или поздно, - сказал Сторчак.

Эксперты считают, что беспилотники и роботы сделают транспортные перевозки эффективнее
Кроме того, беспилотники способны на 10% сократить расходы на топливо
Читать полностью