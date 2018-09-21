Виноделы Кубани выпустят в 2018 году около 17 млн декалитров вина

КРАСНОДАР, 21 сентября. /ТАСС/. Винодельческие предприятия Краснодарского края в 2018 году планируют выпустить около 17 млн декалитров вина, сохранив производство на уровне прошлого года, сообщил ТАСС министр сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности региона Федор Дерека.
"В этом году урожайность [виноградников] около 100 тыс. центнеров с гектара - на уровне прошлого года. Вина и шампанского наши предприятия произведут около 17 млн декалитров - также на уровне прошлого года", - сказал Дерека.
По его словам, в 2018 году внутри региона будет реализовано 10% произведенного вина и шампанского. Остальная продукция будет продана в других регионах РФ и отправлена на экспорт.
Дерека уточнил, что в Краснодарском крае сосредоточены около 30% всех российских виноградников - около 25 тыс. га, собирается около 50% всего винограда в стране.
Ранее сообщалось, что в последние годы Краснодарский край наращивает производство вина благодаря расширению площадей виноградников. Кубанские виноделы получают награды международных конкурсов за качество продукции. Ежегодно край экспортирует 300 тыс. декалитров вина в страны дальнего и ближнего зарубежья.