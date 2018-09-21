{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Виноделы Кубани выпустят в 2018 году около 17 млн декалитров вина

Таким образом, они сохраняют производство на уровне прошлого года

КРАСНОДАР, 21 сентября. /ТАСС/. Винодельческие предприятия Краснодарского края в 2018 году планируют выпустить около 17 млн декалитров вина, сохранив производство на уровне прошлого года, сообщил ТАСС министр сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности региона Федор Дерека.

"В этом году урожайность [виноградников] около 100 тыс. центнеров с гектара - на уровне прошлого года. Вина и шампанского наши предприятия произведут около 17 млн декалитров - также на уровне прошлого года", - сказал Дерека.

По его словам, в 2018 году внутри региона будет реализовано 10% произведенного вина и шампанского. Остальная продукция будет продана в других регионах РФ и отправлена на экспорт.

Дерека уточнил, что в Краснодарском крае сосредоточены около 30% всех российских виноградников - около 25 тыс. га, собирается около 50% всего винограда в стране.

Ранее сообщалось, что в последние годы Краснодарский край наращивает производство вина благодаря расширению площадей виноградников. Кубанские виноделы получают награды международных конкурсов за качество продукции. Ежегодно край экспортирует 300 тыс. декалитров вина в страны дальнего и ближнего зарубежья.

Теги
РоссияКраснодарский край
Эксперты считают, что беспилотники и роботы сделают транспортные перевозки эффективнее
Кроме того, беспилотники способны на 10% сократить расходы на топливо
Читать полностью