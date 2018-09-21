Структура ВТБ создаст фонд для инвестиций в планирующие IPO компании

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Структура ВТБ - "ВТБ Капитал инвестиции" - запустит фонд для инвестирования в компании, планирующие в перспективе двух-четырех лет провести публичное первичное размещение акций (IPO) или осуществить продажу стратегическому инвестору. Максимальный объем фонда планируется на уровне 10 млрд руб., говорится в сообщении российского банка.

"Основной фокус фонда будет направлен на российские и зарубежные компании-лидеры в отраслях новой экономики, включая финтех, "большие данные", блокчейн, промтех, интернет вещей, а также отдельные быстрорастущие сегменты традиционной экономики", - отметили в ВТБ.

Фонд будет запущен до конца 2018 года в форме закрытого паевого инвестиционного фонда для квалифицированных инвесторов.

В кредитной организации уточнили, что фонд будет обладать возможностью покупки уже существующих в обращении акций, что позволит получить дополнительный дисконт и увеличит доходность инвестора. "Вывод паев фонда на Московскую биржу в перспективе поможет обеспечить дополнительную ликвидность для инвесторов фонда", - добавили в ВТБ.