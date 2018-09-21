Власти Карелии рассчитывают привлечь более 4 млрд рублей в новую ТОР в Костомукше

ПЕТРОЗАВОДСК, 21 сентября. /ТАСС/. Власти Карелии рассчитывают привлечь более 4 млрд рублей и получить почти 400 новых рабочих мест за счет создания территории опережающего развития (ТОР) в моногороде Костомукша. Об этом в пятницу сообщил министр экономического развития и промышленности республики Павел Буренков на заседании правительства региона.

"Нами сформирован пул инвестиционных проектов, планируемых к размещению на территории ТОР "Костомукша". В результате реализации инвестиционных проектов предполагается создание 375 новых рабочих мест с общим объемом инвестиций более 4 млрд рублей", - сказал Буренков.

По его словам, в апреле текущего года на заседании профильной комиссии Минэкономразвития РФ была рассмотрена и одобрена заявка на создание ТОР в Костомукше. В настоящее время проект постановления внесен в правительство РФ, уточнил министр.

Костомукша - самый молодой город Карелии. Он находится в 30 км от границы с Финляндией и получил статус города в 1983 году. В моногороде проживают 29 тыс. человек. Градообразующим предприятием является горно- обогатительный комбинат "Карельский окатыш", входящий в ПАО "Северсталь".

На территории республики находятся 11 моногородов, большинство из которых связаны с деятельностью градообразующих предприятий, относящихся к лесопромышленному и горнопромышленному комплексам. В настоящее время статус ТОР имеют монопоселения Кондопога и Надвоицы.