Орешкин не видит рисков рецессии российской экономики

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 сентября. /ТАСС/. Риски рецессии российской экономики в начале 2019 года отсутствуют. Об этом сообщил журналистам министр экономического развития Максим Орешкин в кулуарах Второго Евразийского женского форума.

"Нет, опасений таких нет. Я уже говорил, что темпы роста ВВП по итогам первого квартала [2019 года] могут опуститься ниже 1%. Эффект от перехода от одной ставки НДС к другой ставке НДС и влияние волатильности финансовых рынков на кредитную активность будут краткосрочными и придутся на первый квартал. То есть, эта точка будет самой слабой. Даже в самом негативном сценарии их влияние будет краткосрочным", - сказал он.

Прогнозы и оценки по ВВП

По словам главы ведомства, замедление роста ВВП России в августе до 1% было краткосрочным, уже в сентябре рост ускорится и до конца года будет находиться на уровне около 2%.

"Там [в августе] очень серьезный вклад негативный со стороны сельского хозяйства, связанный с урожаем. Но понятно, что это разовый эффект, он, конечно же, сильно повлиял на цифру в низкую сторону. Уже в ближайшие месяцы этого эффекта негативного не будет. В сентябре он [рост ВВП] точно будет лучше, чем в августе. Уровень около 2% будет до конца года", - сказал он.

По оценке МЭР, рост ВВП в августе замедлился до 1% после 1,8% в июле. В целом, за январь-август российская экономика выросла на 1,6%. При этом официальный прогноз министерства по росту ВВП на этот год - 1,8%.

"Мы целый ряд показателей анализируем: энергопотребление, грузооборот, много-много показателей. Сейчас данные хорошо стыкуются, это означает, что 1,8% оценка - она вполне объективна", - отметил Орешкин.