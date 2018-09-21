Трутнев возглавил правкомиссию по обеспечению присутствия РФ на Шпицбергене

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Вице-премьер, полномочный представитель президента России Юрий Трутнев возглавил правительственную комиссию по обеспечению российского присутствия на архипелаге Шпицберген. Соответствующее распоряжение кабмина опубликовано на официальном портале правовой информации. Ранее эту комиссию возглавлял Аркадий Дворкович, в мае 2018 года освобожденный от должности заместителя председателя правительства.
Кроме того, частично обновлен состав комиссии, в него включены еще 14 человек, в том числе замглавы МЭР РФ Вадим Живулин, замминистра здравоохранения Сергей Краевой, руководитель Ростуризма Олег Сафонов, первый замглавы Минприроды Денис Храмов, глава Росгидромета Максим Яковенко и др.
Правительственная комиссия по обеспечению российского присутствия на Шпицбергене занимается выработкой единой стратегии обеспечения российского присутствия на Шпицбергене, обеспечением взаимодействия и координации деятельности федеральных органов власти в области реализации госполитики РФ на этом архипелаге, а также подготовкой предложений по вопросам деятельности российских организаций на архипелаге.