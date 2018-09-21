Орешкин: торговая война США и Китая позволяет РФ расширить экспорт в КНР

"Но при всех негативных эффектах [на глобальную экономику], та ситуация, которая складывается, - это большие возможности для развития двусторонних торговых отношений России с Китаем, с Индией и другими странами", - сказал он в кулуарах Второго Евразийского женского форума."У нас товарооборот с Китаем в этом году превысит $120 млрд, и это не предел. Поэтому будем искать те ниши, где Россия может замещать США на китайском рынке", - сообщил глава Минэкономразвития.

Торговая война между США и Китаем идет с начала 2018 года. Тогда президент США Дональд Трамп заявил о слишком большом дефиците в двустороннем торговом балансе.

Летом США ввели пошлины в 25% на товары из Китая стоимостью $50 млрд. Китай ответил зеркальными мерами.

Дополнительные пошлины США в 10% на импортируемые из Китая товары на сумму $200 млрд должны вступить в силу 24 сентября, с 1 января 2019 года тарифы вырастут до 25%. Китай в ответ пообещал ввести пошлины в размере от 5% до 10% на американский импорт на сумму $60 млрд.

Минэкономразвития вместе с китайской стороной выявляет товары, которые подпадают под повышенные пошлины, сказал Орешкин.

"Нам нужно сделать все, что в наших силах, чтобы эти ниши постараться занять", - пояснил Орешкин.

Негатив

Орешкин считает, что торговая война негативно сказывается на глобальной экономике. "Это просто усиливает те тренды, о которых мы говорили еще год назад с точки зрения замедления мирового экономического роста", - считает Орешкин.

"Более высокая инфляция в США означает более агрессивную динамику по повышению процентных ставок в США. И мы также говорили о возможных проблемах в экономиках с высокими дефицитами текущих счетов - Турция и так далее. И торговые войны только усиливают те тренды", - сказал он.