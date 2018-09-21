Реестр требований жилых помещений для дольщиков Urban Group закроется через месяц

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Реестр требований жилых помещений для дольщиков Urban Group будет сформирован 21 октября 2018 года. Об этом говорится в сообщении Фонда защиты прав граждан - участников долевого строительства.

"Подать комплект документов для постановки в реестр требований жилых помещений дольщики могут до 21 октября 2018 года. После закрытия реестра дольщикам придется в судебном порядке доказывать обоснованность пропуска сроков для последующего получения квартиры", - приводятся в сообщении слова конкурсного управляющего компаний-застройщиков группы Светланы Аглинишкене.

На данный момент конкурсным управляющим принято около 13,3 тыс. обращений участников строительства, отмечает фонд. Как следует из данных аудита компании, застройщиками, входящими в Urban Group, были привлечены средства дольщиков по 21 тыс. договоров участия в долевом строительстве, из них передачу жилых помещений предусматривают 14,7 тыс. договоров. Фондом и конкурсным управляющим оповещают дольщиков, не подавших документы на включение в реестр, с помощью SMS, письменных уведомлений, а также телефонных звонков. Вместе с тем руководители застройщиков не передали конкурсному управляющему необходимую документацию, и база с информацией о дольщиках может быть неполной, подчеркивается в сообщении.

"Сейчас вне реестра остались те, кто по каким-либо причинам не может подать заявление или же откладывает этот вопрос до последнего момента", - подчеркивает Аглинишкене.

В сентябре динамика обращений дольщиков с заявлениями о включении в реестр существенно изменилась. Если в августе в центры приема документов ежедневно обращалось порядка 250 человек, то сейчас их число сократилось до 50 человек в день. Обращения принимают четыре центра регистрации в Подмосковье, либо в Москве, говорится в сообщении.

Арбитражный суд Московской области 9 июля 2018 года ввел конкурсное производство в компаниях-застройщиках Urban Group "Ваш город", "Ивастрой", "Хайгейт", "Континент проект", "Экоквартал" сроком на один год. Завершение строительства объектов обеспечивается дорожной картой по восстановлению прав граждан-участников долевого строительства в многоквартирных домах Urban Group, утвержденной правительством РФ.