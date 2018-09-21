Додон: российские инвестиции обходят Молдавию стороной

КИШИНЕВ, 21 сентября. /ТАСС/. Молдавия до сих пор не входит в число стран, привлекательных для российских инвесторов. Об этом заявил в пятницу президент республики Игорь Додон, выступая перед участниками молдавско-российского экономического форума в Кишиневе.

"По нашим данным, общая сумма накопленных в Молдове прямых российских инвестиций равна $700 млн. Это лишь 1% прямых российских инвестиций, осуществленных в странах СНГ", - сказал президент, отметив, что такое положение дел должно быть изменено. По его словам, сейчас в Молдавии работают всего около тысячи российских компаний, чей вклад в капитал с иностранным участием составляет лишь 8%.

Президент сообщил, что заинтересован во включении молдавских производителей в длинные технологические цепочки России и стран Евразийского экономического союза - по развитию взаимного туризма, по модернизации инфраструктуры, в том числе муниципальной, по созданию новых производств в сельском хозяйстве и промышленности. "Мы намерены продвигать и поддерживать кооперацию, торговое и инвестиционное сотрудничество бизнеса Молдовы и России", - подчеркнул он.