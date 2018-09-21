Кондратьев: иностранные инвесторы вложили $18 млрд в экономику Кубани за 25 лет

КРАСНОДАР, 21 сентября. /ТАСС/. Зарубежные инвесторы вложили в экономику Краснодарского края порядка $18 млрд с открытия в регионе первого предприятия иностранной компанией 25 лет назад, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев.

"$18 млрд - общий портфель инвестиций который внесен в экономику Краснодарского края за 25 лет. Более 50 реализованы инвестиционных проектов, и я надеюсь, что это не предел", - сказал губернатор на мероприятии, посвященном 25-летию работы иностранного бизнеса на Кубани.

Он поблагодарил зарубежных инвесторов за то, что они работают в Краснодарском крае, и пообещал им поддержку со стороны региональных и местных властей.

Ранее Кондратьев сообщал, что, несмотря на внешнеполитические факторы, по итогам 2017 года объем инвестиций на Кубани вырос более чем на 6% к уровню 2016 года и составил свыше 484 млрд рублей. В крае создано и работает порядка 300 предприятий с участием иностранного капитала из более чем 30 стран. Речь идет о таких транснациональных компаниях, как "Кнауф", "Клаас", "Нестле", "Данон", "Бондюэль".