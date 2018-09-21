Минэкономразвития не против регистрации компаний РФ в российских офшорах

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 сентября. /ТАСС/. Минэкономразвития не против регистрации российских компаний в специальных административных районах на островах Октябрьский и Русский по аналогии с зарубежными офшорами, сообщил журналистам министр экономического развития Максим Орешкин.

"Все будет делаться поэтапно. Я считаю, что долгосрочно никаких проблем для перехода российских компаний в такой режим работы нет, особенно когда налоговый режим, который там есть по холдинговый компаниям <...> должен быть распространен на всю территорию России", - сказал Орешкин журналистам в кулуарах Второго Евразийского женского форума.

"Когда мы этот режим распространим на всю территорию России, я думаю, что можно будет спокойно и российским компаниям разрешить регистрироваться в специальных административных районах", - сказал он.

Пока режим специальных административных районов предполагает перерегистрацию компаний из других юрисдикций. "В принципе нет преград для регистрации российских компаний, но надо будет смотреть, ставить им цели по инвестиционной активности и какие-то другие ограничения", - сказал Орешкин.

В августе о возможной перерегистрации с острова Джерси (в составе архипелага Нормандских островов) на территорию России заявил попавший под санкции алюминиевый гигант "Русал", который полагает, что это "может отвечать наилучшим интересам акционеров". Минэкономразвития заявляло, что ждет перерегистрации "Русала" в российском офшоре в октябре.