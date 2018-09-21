Глава ЦНИИмаш Горшков переходит в Роскосмос

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Глава ЦНИИмаш Олег Горшков переходит на работу в Роскосмос, где станет исполнительным директором по научной и исследовательской работе, говорится в пятницу на сайте госкорпорации.

"Генеральный директор Госкорпорации "Роскосмос" пригласил руководителя ведущей научной организации ракетно-космической отрасли ФГУП "ЦНИИмаш" профессора, доктора технических наук Олега Горшкова возглавить направление по научной и исследовательской работе Роскосмоса в должности исполнительного директора", - говорится в сообщении.

Горшков родился в 1959 году. В 1983 году окончил Московский авиационный институт по специальности "Электроракетные двигатели летательных аппаратов и бортовые энергоустановки".

С 21 июля 2015 года исполнял обязанности генерального директора ФГУП "ЦНИИмаш". С 18 декабря 2015 года - генеральный директор ФГУП "ЦНИИмаш". доктор технических наук (2006), профессор (2011). Имеет свыше ста научных печатных работ, в том числе одну монографию, 10 патентов и более 50 докладов на международных конференциях.