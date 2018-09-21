Kerama Marazzi вложит 1,7 млрд рублей в производство керамического гранита в Подмосковье

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Российский производитель керамической плитки и керамического гранита Kerama Marazzi вложит 1,7 млрд рублей в строительство нового производственно-складского комплекса в подмосковном Ступино. Об этом в пятницу ТАСС сообщили в пресс-службе министерства инвестиций и инноваций Московской области.

"Объем инвестиций составит 1,696 млрд рублей. Будет создано до 50 дополнительных рабочих мест", - сказал собеседник агентства. Завод будет специализироваться на выпуске керамического гранита.

Согласно сообщению Главгосстройнадзора Подмосковья, предприятие будет возведено в поселке Малино городского округа Ступино, оно займет 8 тыс. кв. м. Завершить строительство комплекса планируется к январю 2020 года.

Согласно официальному сайту компании, первое производство плитки Kerama Marazzi открылось в 1992 году в Орле. Сейчас у компании два предприятия: в Орле и Московской области. Мощность Орловского завода составляет 26 млн кв. м плитки и гранита в год, Подмосковного (также в Ступино, открыт в 2006 году) - 8,8 млн кв. м керамического гранита.