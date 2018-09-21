Расширение зернового терминала "КСК" в Новороссийске завершится в 2020 году

КРАСНОДАР, 21 сентября. /ТАСС/. Работы по расширению береговой части АО "Зерновой терминал "КСК" (Новороссийск, Краснодарский край) завершатся в 2019 году, морской - в 2020 году, сообщил журналистам в пятницу директор по взаимодействию с общественностью и органами государственной власти компании "Каргилл" (владеет миноритарным пакетом акций терминала) Андрей Лян.
"Часть в 2019 году, часть в 2020 завершается: часть работ идет на земле, часть на море. 2020 год - на море, а хранилище - в 2019 году", - сказал Лян.
АО "Зерновой терминал "КСК" - глубоководный зерновой терминал компании DeloPorts мощностью 3,5 млн тонн в год, осуществляющий перевалку грузов в порту Новороссийска. Запущен в эксплуатацию в 2006 году. Согласно озвученному в 2016 году проекту, в модернизацию терминала, которая предполагает расширение мощностей до 5 млн тонн, до 2019 года планировалось вложить 3 млрд рублей.