Reuters: cтраны ОПЕК+ обсуждают увеличение добычи нефти еще на 500 тыс. баррелей в сутки

ТАСС, 21 сентября. Участники соглашения ОПЕК+ обсуждают возможность нарастить добычу нефти еще на 500 тыс. баррелей в сутки дополнительно к увеличению на 1 млн баррелей в сутки, о котором страны ОПЕК+ договорились в конце июня. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.
"Страны-члены ОПЕК и не входящие в него государства обсуждают возможность увеличения добычи нефти еще на 500 тыс. баррелей в сутки из-за санкций США против Ирана", - говорят собеседники агентства.
По их данным, предложение нефти странами ОПЕК+ в августе снизилось по сравнению с июлем из-за сокращения экспорта иранской нефти.
После публикации Reuters стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в ноябре 2018 года на бирже ICE в Лондоне опустилась с $80,12 до $78,76 за баррель. При этом общий рост котировок с начала торговой сессии замедлился до 0,19% по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов.
В июне страны ОПЕК+ договорились увеличить добычу нефти в рамках соглашения на 1 млн баррелей в сутки, чтобы довести уровень исполнения сделки до 100%, так как ранее договоренности перевыполнялись. При этом от пропорционального наращивания добычи участники ОПЕК+ отказались, так как не у всех стран есть такая возможность.
23 сентября в Алжире пройдет очередное заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+. Комитет наделен функцией рекомендовать всем странам ОПЕК+ меры по совместному регулированию рынка нефти. Также комитет подводит итоги исполнения сделки ОПЕК+. В состав комитета входят министры шести стран - России, Саудовской Аравии, Кувейта, Венесуэлы, Алжира и Омана.
При этом Иран уже неоднократно критиковал действия участников соглашения по сокращению добычи нефти. В частности, из-за наращивания добычи, которое происходит непропорционально ранее принятым квотам по сокращению. При этом над страной висит угроза новых санкций США, среди которых ограничение на импорт иранской нефти другими странами.
Министр нефти Ирана Бижан Намдар Зангане не примет участие во встрече министерского комитета по мониторингу, однако заявил, что Иран может наложить вето на любое решение ОПЕК, представляющее угрозу для интересов страны.