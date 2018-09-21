Reuters: "Русал" создаст торговую компанию в Китае

ТАСС, 21 сентября. Российский алюминиевый гигант "Русал" намерен создать торговую компанию в Китае. Такое решение принято на фоне того, что санкции США угрожают подорвать поставки компании западным клиентам, пишет агентство Reuters, со ссылкой на источники.
"Русал" поручит команде заниматься торговлей алюминием, произведенным на внутреннем китайском рынке", - отмечается в публикации.
В описании должностных функций руководства торговой компании, с которым удалось ознакомиться Reuters, сказано, что новая структура должна будет также проанализировать возможности импорта металла в Китай и экспорта алюминиевой продукции из этой страны.
Получить комментарии от "Русала" агентству не удалось.
"Русал" подпал под санкции США 6 апреля. Ограничительные меры предусматривают заморозку активов в США и запрет для американских граждан на любой бизнес с этими компаниями. Согласно условиям минфина США, и финансовые, и контрактные обязательства с "Русалом" должны быть завершены до 23 октября 2018 года.
Ранее агентство Bloomberg сообщило, что "Русал" может начать сокращение производства в сентябре из-за невозможности вести ежегодные переговоры по контрактам. В августе производство алюминия уже остановил Надвоицкий алюминиевый завод "Русала" в Карелии, выпускающий продукцию только для американского рынка.