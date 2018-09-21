WSJ: расходы на энергоблоки АЭС Vogtl в США могут вырасти в два раза

НЬЮ-ЙОРК, 22 сентября. /ТАСС/. Завершение работ на двух энергоблоках АЭС Vogtl, строящихся в США у города Уэйнсборо (штат Джорджия), может обойтись более чем в $27 млрд. Об этом сообщила в пятницу газета The Wall Street Journal.

Издание отметило, что члены законодательного собрания штата уже направили губернатору письмо с выражением озабоченности по поводу того, что расходы на проект могут оказаться в таком случае вдвое выше первоначально запланированных.

Строительство энергоблоков АЭС мощностью 1250 МВт каждый началось 10 лет назад, после сооружения эта АЭС стала бы крупнейшей в США. В прошлом году администрация президента США Дональда Трампа предоставила проекту федеральные кредитные гарантии на $3,7 млрд. Однако в августе энергетическая компания Southern, одна из трех операторов проекта, объявила, что его стоимость выросла еще на $2,2 млрд.

В этой связи, по данным The Wall Street Journal, все компании-операторы обязаны провести голосование с целью определить дальнейшую судьбу АЭС. Голосование, как ожидается, состоится на будущей неделе.

Если реализация проекта единственной строящейся сейчас в США АЭС будет остановлена, отметила газета, то резко снизятся шансы на начало строительства новых АЭС в стране.