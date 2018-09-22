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Объем кредитования Китайским банком развития проектов в Африке превысил $50 млрд

Финансовый институт предоставил средства на реализацию свыше 500 инвестиционно-экономических программ на территории более 40 африканских государств

ПЕКИН, 22 сентября. /ТАСС/. Объем финансирования Китайским банком развития (КБР) различных проектов на территории Африки превысил отметку в $50 млрд. Об этом сообщило в субботу агентство "Синьхуа".

Согласно озвученным им данным официальной статистики, финансовый институт предоставил денежные средства на реализацию свыше 500 инвестиционно-экономических программ на территории более 40 государств Африки.

По словам официального представителя КБР Лю Юна, в широком перечне африканских статей кредитования банка особо важное значение имеет финансирование долгосрочных масштабных проектов в области инфраструктурного строительства, энергетики, добывающей промышленности, в сфере коммуникаций и общественного благосостояния. В то же время, как он отметил, не менее пристальное внимание уделяется оказанию содействия малому и среднему бизнесу стран региона, на нужды которых уже предоставлены специальные займы на сумму $4,2 млрд (при квоте в $6 млрд).

Пекин активно укрепляет торгово-экономические, политические и культурные контакты с Африкой, которая рассматривается китайским руководством в качестве одного из ключевых регионов, вовлекаемых в реализацию глобальной интеграционной инициативы "Один пояс - один путь". Как заявил ранее председатель КНР Си Цзиньпин, при инвестировании в африканские государства Китай не намерен параллельно выдвигать какие-либо политические условия либо вмешиваться во внутреннюю политику той или иной страны. По его словам, в обозримом будущем дополнительные китайские капиталовложения в регион составят $60 млрд, из них $10 млрд планируется предоставить в ближайшие три года.

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КитайСи Цзиньпин
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