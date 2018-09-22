СМИ: BMW отзовет с рынка КНР 7,8 тыс. авто из-за дефекта топливной и выхлопной систем

ПЕКИН, 22 сентября. /ТАСС/. Германский автопроизводитель BMW отзовет с китайского рынка более 7,8 тыс. автомобилей из-за выявленной неисправности топливного насоса и дефекта в системе рециркуляции отработавших газов. Об этом сообщило в субботу агентство "Синьхуа".

По данным Государственного управления по регулированию рынка КНР, на которое ссылается агентство, обнаруженный брак может привести к спонтанному возгоранию транспортного средства. Отзыв коснется свыше 6,9 тыс. импортных моделей MINI Cooper, произведенных в 2017-2018 годах, и более 900 ввезенных из-за рубежа автомобилей X5 с дизельным двигателем, сошедших с конвейера в 2013-2015 годах.

Дилерские центры обслуживания начнут официально принимать дефектные машин с 15 октября (для авто с непригодным топливным насосом) и 29 октября (для моделей с неисправной системой выхлопа). BMW обязуется осуществить бесплатный ремонт с заменой бракованных комплектующих во всех отзываемых транспортных средствах.