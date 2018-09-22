Лукашенко: Белоруссия и РФ фактически решили вопросы поставки темных нефтепродуктов

МИНСК, 22 сентября. /ТАСС/. Белоруссия и Россия выработали два варианта решения вопросов с "перетаможкой" и поставкой в республику темных нефтепродуктов. Об этом заявил в субботу президент Белоруссии Александр Лукашенко по итогам своих переговоров в Сочи с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Самый главный вопрос, который обсуждался, был связан с возвратом денежных средств от "перетаможки" сырой нефти в белорусский бюджет. А также вопрос переработки в Беларуси темных нефтепродуктов, к примеру, мазута, который покупался нашими компаниями у российских, перерабатывался, а нефтепродукты реализовывались на белорусском и зарубежных рынках", - отметил Лукашенко, слова которого приводит агентство БелТА.

Белорусский лидер назвал этот вопрос "непростым и сложным". "Мы выработали два варианта и договорились с президентом России, что мы эти два варианта обсудим в Минске. И в Душанбе [на полях предстоящего саммита СНГ] окончательно согласуем решение этого вопроса", - сказал Лукашенко. "Но фактически он решен. Нужно выбрать тот или иной вариант. Сегодня мы и обсудим с вами, какой вариант, углубившись в те договоренности, которых мы достигли с Россией", - уточнил президент Белоруссии.

Ранее агентство Reuters сообщило, что Россия с четвертого квартала 2018 года намерена ограничить беспошлинные поставки нефтепродуктов и сжиженного углеводородного газа в Белоруссию. Агентство ссылалось на протокол изменений к двухстороннему межправсоглашению и пояснительную записку "Белнефтехима". За семь месяцев этого года Белоруссия импортировала из РФ 2,4 млн т нефтепродуктов. В Москве не исключили, что поставки нефтепродуктов в Белоруссию могут быть снижены до 100-300 тыс. т в год. Президент Белоруссии также ранее упрекал РФ в том, что она в полном объеме не выполняет договоренности о перечислении в белорусский бюджет экспортных пошлин с 6 млн т. По договоренности, достигнутой в апреле 2017 года, Белоруссия закупает 18 млн т нефти, а еще 6 млн т "перетамаживаются". Таким образом, в бюджет Белоруссии перечисляются экспортные пошлины с этих 6 млн т.