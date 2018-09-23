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Новак: ОПЕК+ может предложить масштабные проекты для нефтяных компаний стран-участниц

Также, по словам главы Минэнерго, стороны соглашения готовы обсуждать расширение функционала Совместного министерского мониторингового комитета
Министр энергетики РФ Александр Новак Сергей Бобылев/ТАСС
Министр энергетики РФ Александр Новак
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. ОПЕК+ может предложить масштабные проекты для нефтяных компаний из стран - участниц соглашения. Об этом сказал министр энергетики РФ Александр Новак в ходе встречи с министром энергетики Саудовской Аравии Халедом аль-Фалехом, сообщается на сайте Минэнерго.

"Россия заинтересована в том, чтобы зарекомендовавший свою эффективность Совместный министерский мониторинговый комитет продолжал работу. Готовы обсуждать расширение его функционала в части обмена информацией о состоянии нефтяных рынков. Кроме того, на его основе возможно реализовывать масштабные проекты в отрасли с участием компаний из стран-участниц кооперации ОПЕК+", - сообщил Новак.

Министр отметил, что "совместные проекты помогут обмениваться опытом и технологиями, а также позволят быстро привлекать финансовые ресурсы".

Также Новак провел встречу с министром энергетики Алжира Мустафой Китуни, сообщается в Twitter Минэнерго РФ.

Подробности встречи неизвестны.

Алжир, как и Россия входят в мониторинговый комитет. Кроме них в нем состоят Саудовская Аравия, Кувейт, Венесуэла и Оман.

Сегодня в Алжире пройдет заседание министерского мониторингового комитета, который должен обсудить дальнейшие действия ОПЕК+ в условиях санкций на иранский экспорт нефти и падения добычи в Венесуэле, Мексике и других странах.

Министры собираются раз в два месяца для того, чтобы обсудить текущие итоги исполнения соглашения. Комитет также наделен функцией рекомендовать странам соглашения те или иные меры, необходимые для регулирования рынка.

Теги
Новак, Александр ВалентиновичАлжирРоссияСаудовская Аравия
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