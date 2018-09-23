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СМИ: Siemens может заключить с Ираком контракт на €13 млрд

Как сообщает газета Handelsblatt, канцлер Германии Ангела Меркель лично договаривалась с иракской стороной о такой сделке

БЕРЛИН, 23 сентября. /ТАСС/. Германский технологический концерн Siemens может заключить один из самых крупных контрактов в своей истории - он готовится подписать договор с властями Ирака о восстановлении энергетической структуры страны. Как сообщила газета Handelsblatt со ссылкой на собственные источники, глава компании Джо Кэзер отправился в воскресенье в Багдад, чтобы согласовать соответствующее заявление о намерениях.

В рамках соглашения, как ожидается, Siemens примет участие в электрификации страны. Причем, как пишет Handelsblatt, канцлер Германии Ангела Меркель лично договаривалась с иракской стороной о такой сделке. После того, как стало известно о стремлении американского конкурента Siemens - компании General Electric - заключить подобный контракт с Багдадом, Меркель связалась на этой неделе с премьер-министром Ирака Хейдаром аль-Абади и вступилась за предложение германского концерна, отметила газета со ссылкой на источники в правительстве ФРГ. В Багдад вместе с Кэзером отправился и статс-секретарь минэкономики Германии Томас Барайс.

По данным Handelsblatt, во время переговоров сумма сделки оценивалась более чем в €13 млрд. В Siemens пока не прокомментировали эту информацию.

В то же время, по данным источников издания в промышленных кругах, иракская сторона положительно оценила предложения Siemens.

Теги
Меркель, АнгелаИракГерманияАбади, Хейдар, аль-
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