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ОПЕК+ обсудил возврат к 100%-му исполнению соглашения в течение ближайших двух месяцев

По словам министра нефти Кувейта Бахита Шабиба ар-Рашиди, стороны соглашения "не так далеко от этой цели"

АЛЖИР, 23 сентября. /ТАСС/. Министерский мониторинговый комитет, заседание которого закончилось в Алжире, не обсуждал дополнительный рост добычи, сверх 1 млн баррелей, а только подтвердил таргет вернуться к 100%-му выполнению соглашения и сделать это в течение двух месяцев. Об этом сообщил журналистам министр нефти Кувейта Бахит Шабиб ар-Рашиди.

"Мы договорились стремиться к 100%-му исполнения. Мы не так далеко от этой цели", - сказал он, отметив, что ее достижение возможно до следующего заседания комитета.

По информации агентства Bloomberg, следующее заседание комитета пройдет 11 ноября в Абу-Даби.

Ранее глава Минэнерго РФ Александр Новак сообщил, что страны ОПЕК+ могут достичь 100%-го исполнения соглашения уже в сентябре - октябре.

В августе этот показатель составлял 129%, в июле - 109%.

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КувейтРоссия
Источник: ОПЕК+ в декабре может обсудить продление ограничений по добыче на 2019 год
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