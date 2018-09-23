ОПЕК+ обсудил возврат к 100%-му исполнению соглашения в течение ближайших двух месяцев

АЛЖИР, 23 сентября. /ТАСС/. Министерский мониторинговый комитет, заседание которого закончилось в Алжире, не обсуждал дополнительный рост добычи, сверх 1 млн баррелей, а только подтвердил таргет вернуться к 100%-му выполнению соглашения и сделать это в течение двух месяцев. Об этом сообщил журналистам министр нефти Кувейта Бахит Шабиб ар-Рашиди.
"Мы договорились стремиться к 100%-му исполнения. Мы не так далеко от этой цели", - сказал он, отметив, что ее достижение возможно до следующего заседания комитета.
По информации агентства Bloomberg, следующее заседание комитета пройдет 11 ноября в Абу-Даби.
Ранее глава Минэнерго РФ Александр Новак сообщил, что страны ОПЕК+ могут достичь 100%-го исполнения соглашения уже в сентябре - октябре.
В августе этот показатель составлял 129%, в июле - 109%.