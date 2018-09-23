ОПЕК+ обсудил возврат к 100%-му исполнению соглашения в течение ближайших двух месяцев

Источник: ОПЕК+ в декабре может обсудить продление ограничений по добыче на 2019 год

Представленный в воскресенье на рассмотрение министерского мониторингового комитета сценарий говорит о возможном переизбытке предложения из-за роста сланцевой добычи в США, указал собеседник агентства

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