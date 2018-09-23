Президент ОПЕК: имеющиеся мощности позволяют поддерживать баланс на рынке нефти

Торговая война

Помпео заявил о решимости Вашингтона одержать победу в торговой войне с Пекином

Президент США Дональд Трамп готов продолжать усиливать давление на КНР до тех пор, пока не достигнет желаемого результата, отметил госсекретарь

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