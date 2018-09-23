Президент ОПЕК: имеющиеся мощности позволяют поддерживать баланс на рынке нефти

ТАСС, 23 сентября. Имеющиеся в настоящее время мощности по производству нефти позволяют длительное время контролировать и поддерживать баланс на мировом рынке нефти. Об этом, как передает информационное агентство Algeria Press Service, заявил в воскресенье министр энергетики Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), президент ОПЕК Сухейль аль-Мазруи.
Он принял участие в работе заседания министерского мониторингового комитета ОПЕК+, который проходил сегодня в столице Алжира.
"Думаю, что с теми мощностями, которые у нас есть, мы можем долго контролировать и поддерживать баланс на мировом рынке нефти, - отметил аль-Мазруи. - Мы не хотим ни дефицита, ни избытка нефти на рынке".
По словам президента ОПЕК, "необходимо и далее отслеживать равновесие между спросом и предложением, чтобы избежать ошибок на нефтяном рынке". "У нас есть вызовы, которые будет сложнее преодолевать, если мы не будем работать вместе", - добавил он.
"Важно поддерживать диалог между странами, производящими нефть и странами - потребителями, - продолжил он. - Нельзя добиться успеха, если нет доверия между странами-членами ОПЕК, производителями, не входящими в ОПЕК, и странами - потребителями".