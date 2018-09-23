ОПЕК ожидает пик сланцевого бума в США в 2027-2028 годах с последующим снижением добычи

АЛЖИР, 23 сентября. /ТАСС/. Добыча сланцевой нефти в США будет расти еще в течение десяти лет и достигнет пика в 14,3 млн баррелей в сутки к 2027-2028 году, следует из глобального прогноза ОПЕК (WOO), представленного на заседании мониторингового комитета ОПЕК+ в Алжире.

Достигнув плато, добыча сланца будет стабильна еще несколько лет, но затем начнет снижаться и упадет до 12,4 млн баррелей в сутки к 2040 году, считают в ОПЕК.

Впрочем рост добычи сланцевой нефти в США замедлится уже после 2024 года. Наиболее интенсивный рост придется на период с 2017 по 2023 год, когда показатель должен вырасти с 7,4 до 13,3 млн баррелей в сутки, говорится в отчете.