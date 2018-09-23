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ОПЕК: Россия сохранит полку добычи в 11,2 млн баррелей в сутки до 2023 года

Рост добычи сланцевой нефти в РФ, а также разработку глубоководных и Арктических запасов, сдерживают санкции, отмечается в отчете организации

АЛЖИР, 23 сентября. /ТАСС/. Добыча жидких углеводородов в России в перспективе до 2023 года сохранится на уровне 11,2 млн баррелей в сутки, тогда как в США добыча только нетрадиционной нефти к этому сроку может достигнуть 13,3 млн баррелей в сутки. Такой сценарий в своем долгосрочном прогнозе (WOO) представила ОПЕК на заседании министерского мониторингового комитета в Алжире.

В отчете отмечается, что текущие инвестиции в российские проекты по добыче нефти пока главным образом позволяют заместить ее падение на зрелых месторождениях, но не увеличить объемы.

Рост добычи российской сланцевой нефти, а также разработку глубоководных и Арктических запасов, сдерживают санкции, отмечается в отчете.

Однако в долгосрочной перспективе меры, предпринимаемые российскими властями (налоговый маневр в нефтяной отрасли) должны увеличить добычу, так как создают стимулы для нефтепереработки.

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Россия
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