ОПЕК+ ожидает роста запасов нефти в 2019 году в странах, не входящих в картель

АЛЖИР, 23 сентября. /ТАСС/. Участники соглашения ОПЕК+ ожидают роста запасов нефти в 2019 году в странах, не входящих в картель, будут предприняты меры для сохранения баланса на рынке, сообщил журналистам министр энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Халед аль-Фалех по итогам заседания министерского мониторингового комитета ОПЕК+.

"В 2018 году запасы существенно сократились и достигли полки, сейчас мы начинаем задумываться о том, что будет происходить в 2019 году. Сегодня наши коллеги поделились прогнозами и оценками относительно увеличении запасов нефти, в первую очередь, в странах, не входящих в ОПЕК, являющихся участниками декларации о сотрудничестве", - сказал министр.

Он отметил, что в случае, если произойдет существенное увеличение запасов, то участники соглашения предпримут необходимые меры для возврата баланса на нефтяном рынке и будут тщательно следить за ситуацией по наращиванию и сокращению объемов нефти.

Ранее глава Минэнерго РФ Александр Новак сообщал журналистам, что мониторинговый комитет ОПЕК+ в воскресенье рекомендовал соблюдать июньское решение и выйти на 100%-ное исполнение сделки. Новак ожидает, что на целевой уровень сокращения 1,8 млн баррелей страны-участницы соглашения выйдут в ближайшие месяцы, в сентябре-октябре. Источник в ОПЕК сообщил ТАСС, что страны ОПЕК+ в декабре могут рассмотреть вопрос о продлении мер по ограничению добычи на 2019 год, так как сценарий, представленный сегодня на рассмотрение министерского мониторингового комитета, говорит о возможности переизбытка предложения из-за роста сланцевой добычи в США.