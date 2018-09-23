Иран удовлетворен решением мониторингового комитета ОПЕК +

АЛЖИР, 23 сентября. /ТАСС/. Иран удовлетворен сегодняшним решением мониторингового комитета ОПЕК+, сообщил журналистам представитель Ирана в ОПЕК Хосейн Каземпур Ардебили.

"Да, мы удовлетворены сегодняшним решением комитета. Все министры проявили большое уважение и понимание", - сказал он. Представитель Ирана в ОПЕК также не смог ответить на вопрос о том, считает ли он, что Россия и Саудовская Аравия поделили между собой его долю.

"Вы лучше посмотрите на движение поставок на рынке. Я не могу вам ничего сказать", - сказал он и добавил, что Иран готов стать участником нового соглашения о сотрудничестве после 2018 года. "Конечно, мы же один из крупнейших производителей", - отметил он.

При этом, по его мнению, перевыполнение квот странами в рамках увеличении добычи требует вмешательства участников министерской встречи ОПЕК.

"Наше решение было достигнуть 100% исполнения в целом. Но, если отдельные члены превышают свои квоты, это должно стать предметом рассмотрения министерской встречи ОПЕК, не мониторингового комитета", - сказал он, добавив, что встреча необязательно должна быть внеочередной.

Кроме того, Хосейн Каземпур Ардебили сообщил, что экспорт нефти из Ирана не снижается. При этом представитель Ирана в ОПЕК отказался назвать текущие объемы. Он лишь отметил, что в августе добыча в Иране была на уровне 3,6 млн баррелей в сутки, что "даже немного выше, чем в мае".

Страны ОПЕК+ договорились с июля смягчить действующие ограничения добычи, чтобы опустить уровень исполнения сделки с 150% до 100%. Для этого странам требуется поднять совокупную добычу на 1 млн баррелей в сутки. В августе этот показатель составил 129%. По словам главы Минэнерго Александра Новака, ОПЕК+ сможет достичь планки в 100% уже в сентябре - октябре.