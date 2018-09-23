Медведев проведет заседание президиума совета по нацпроектам

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев проведет в понедельник заседание президиума Совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам. Как сообщила пресс-служба кабмина, участники заседания рассмотрят паспорта национальных проектов "Международная кооперация и экспорт", "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", "Производительность труда и поддержка занятости", "Культура", "Экология", "Жилье и городская среда". Также в повестке - комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры.
В мероприятии примут участие первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов, вице-премьеры Константин Чуйченко, Максим Акимов, Юрий Борисов, Татьяна Голикова, Ольга Голодец, Алексей Гордеев, Дмитрий Новак и Виталий Мутко. Среди участников также заявлены помощник президента Андрей Белоусов, глава Минпромторга Денис Мантуров, министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев, глава Минэкономразвития Максим Орешкин, министр транспорта Евгений Дитрих, министр культуры Владимир Мединский, глава Минприроды Дмитрий Кобылкин, глава Минстроя Владимир Якушев, а также председатель Внешэкономбанка Игорь Шувалов.
Нацпроекты и инфраструктура в бюджете РФ
Согласно планам правительства РФ, в рамках 12 нацпроектов будет утверждено 67 федеральных проектов и комплексный план развития магистральной инфраструктуры. Общий объем финансирования на эти цели в 2019-2024 годах составит 13,11 трлн рублей.
В частности, общие расходы на нацпроекты, вынесенные на сегодняшнее заседание президиума совета, распределены следующим образом: на "Малое и среднее предпринимательство и поддержку индивидуальной предпринимательской инициативы" - 395,4 млрд рублей, "Международную кооперация и экспорт" - 891 млрд рублей, "Производительность труда и поддержку занятости" - 74 млрд, "Культуру" - 100 млрд, на "Экологию" - 636 млрд, на "Жилье и городскую среду" будет направлено 876 млрд рублей.
При этом финансирование нацпроектов за счет федерального бюджета составит в 2019 году - 1,7 трлн рублей, в 2020 году - 1,8 трлн, в 2021 году - 2,1 трлн рублей.
На комплексный план развития магистральной инфраструктуры правительство предполагает выделить из бюджета за шесть лет 2,3 трлн рублей.