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Решение ОПЕК о сокращении добычи нефти

Новак: у основных нефтекомпаний РФ есть мощности для увеличения добычи

Ранее глава Минэнерго сообщил, что в сентябре-октябре ожидает выход стран-участниц соглашения ОПЕК+ на целевой уровень сокращения 1,8 млн баррелей

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. У большинства российских нефтяных компаний, участвовавших в сокращении нефтедобычи, есть потенциал для ее увеличения, сообщил глава Минэнерго РФ Александр Новак в понедельник в интервью телеканалу Bloomberg.

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"Могу сказать, что почти все компании-мейджоры, которые участвовали в сокращении, имеют дополнительные мощности для прироста добычи", - заявил он.

Страны, участвующие в соглашении ОПЕК+, в июне приняли решение смягчить действующие ограничения по добыче и поднять совокупную добычу на 1 млн баррелей в сутки. Таким образом они рассчитывают вернуться к 100%-ному исполнению обязательств по сокращению добычи на уровне 1,8 млн баррелей в сутки, оговоренных в соглашении. Накануне Новак заявил, что ожидает, что на целевой уровень сокращения 1,8 млн баррелей страны-участницы соглашения выйдут в ближайшие месяцы, в сентябре-октябре.

24 сентября страны ОПЕК+ на министерской встрече в Алжире предупредили о возможном возврате к ограничениям в 2019 году. Окончательное решение о мерах на будущий год министры могут принять в Вене 6-7 декабря.

Теги
Новак, Александр ВалентиновичАлжирРоссияРешение ОПЕК о сокращении добычи нефти
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