Технопарк "Хайпарк ИТМО" объявил конкурс на создание архитектурного проекта

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 сентября. /ТАСС/. Акционерное общество "Хайпарк Санкт-Петербургского Национального исследовательского университета Информационных технологий, механики и оптики (ИТМО)" объявило конкурс на создание архитектурной концепции для размещения кампуса и инновационного центра. Об этом говорится в документах на сайте Единой информационной системы в сфере закупок.

Среди работ, которые будет выполнять победитель конкурса, - разработка архитектурно-планировочного решения территории кампуса и территории инновационного центра, определение оптимального расположения объектов, разработка предложения по оптимальной планировочной интеграции проекта кампуса и инновационного центра с планируемой застройкой прилегающих территорий (в том числе с городом-спутником "Южный").

Начальная стоимость контракта - 63 млн рублей, заявки на участие в конкурсе принимаются до 1 октября 2018 года.

Проект реализуется на территории ООО "Город-спутник Южный" на площади около 100 га, там расположится кампус одного из крупнейших в городе вузов Университета ИТМО и инновационный центр с кластером прогрессивных производств. Также предполагается возведение бизнес-инкубаторов, научных центров, общежития для студентов, жилья для преподавателей, размещение магистратуры и аспирантуры университета.