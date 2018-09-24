Министр нефти Ирана: заседание ОПЕК+ не принесло положительного результата для Трампа

ТАСС, 24 сентября. Участники встречи ОПЕК+ не дали положительного ответа на требования президента США Дональда Трампа снизить цены на нефть. Об этом, как сообщило агентство ISNA, заявил в понедельник министр нефти Ирана Бижан Намдар Зангане.

"Результатом встречи организации стало то, что никто не дал положительного ответа на заявление Трампа. ОПЕК решила, что на данный момент нет необходимости в наращивании добычи нефти", - сказал Зангане.

"Несмотря на то, что ряд стран-членов ОПЕК являются проводниками политики США, нынешнее решение ОПЕК продемонстрирует, что организация является независимой", - добавил министр.

В преддверии заседания мониторингового комитета в Алжире Трамп призвал ОПЕК снизить цены на нефть за счет увеличения добычи.

Министерский мониторинговый комитет ОПЕК+, заседавший в воскресенье в Алжире, не стал рассматривать рост добычи свыше 1 млн баррелей в сутки, а напротив, предупредил о возможном возврате к ограничениям в 2019 году. По прогнозам ОПЕК, в следующем году на рынке может повториться сценарий 2014 года, когда излишки запасов уронили нефтяные котировки. Для того чтобы оценить оптимальный уровень добычи для 2019 года, ОПЕК+ соберет экстренную встречу в ноябре.