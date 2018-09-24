Новак: ОПЕК+ может вернуться к сокращению нефтедобычи при сложной ситуации на рынке

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Страны ОПЕК+ могут вернуться к механизму сокращения добычи в будущем при возникновении сложных ситуаций на рынке. Об этом сообщил глава Минэнерго РФ Александр Новак в интервью телеканалу "Россия 24" в понедельник.

"Механизм [сокращения нефтедобычи] показал эффективность, и если на рынке будут какие-то сложные ситуации в будущем, мы сможем вернуться к такому же подходу, как это было в течение 2017-2018 годов", - отметил министр.

По его словам, "все страны должны ориентироваться на достижение глобальной цели - балансировки спроса и предложения".

Новак также заявил, что "в декабре на очередной министерской встрече будет возможность обсудить проект соглашения, которое будет подписано и которое определит рамки взаимодействия уже начиная с 2019 года между странами ОПЕК и не ОПЕК". "Нам еще стоит подумать, стоит ли нам организовывать какой-то исполнительный комитет для этого, либо будем взаимодействовать как сейчас, на основе поддержки секретариата ОПЕК", -добавил он.

Страны, участвующие в соглашении ОПЕК+, в июне приняли решение смягчить действующие ограничения по добыче и поднять совокупную добычу на 1 млн баррелей в сутки. Таким образом они рассчитывают вернуться к 100%-ному исполнению обязательств по сокращению добычи на уровне 1,8 млн баррелей в сутки, оговоренных в соглашении. Накануне Новак заявил, что ожидает, что на целевой уровень сокращения 1,8 млн баррелей страны-участницы соглашения выйдут в ближайшие месяцы, в сентябре-октябре.

24 сентября страны ОПЕК+ на министерской встрече в Алжире предупредили о возможном возврате к ограничениям в 2019 году. Окончательное решение о мерах на будущий год министры могут принять в Вене 6-7 декабря.