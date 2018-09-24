МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. S7 Group создает фонд размером в $50 млн для инвестиций в венчурные проекты, сообщает газета "Ведомости".

"С 2017 г. S7 Group инвестирует в стартапы, связанные с цифровыми и промышленными технологиями, в этом году будет создан фонд для управлениями этими инвестициями", - рассказал газете вице-президент S7 по инновациям Дмитрий Чуйко.

В стартапы уже вложено $10 млн, уточнил он, не раскрыв названия конкретных проектов.

По словам Чуйко, скорее всего фонд будет зарегистрирован за рубежом. Сейчас на российские стартапы приходится 12% венчурных инвестиций S7 Group, в портфель компании также входят проекты из Германии, Индии, Китая и США.

Фонд создается с целью заработать, как на выходе из проектов, так и на повышении эффективности авиационного бизнеса S7 за счет внедрения инноваций, добавил топ-менеджер S7.