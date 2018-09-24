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Реформа ОСАГО

За десять лет ОСАГО принесло страховым компаниям почти 50 млрд рублей

По словам зампреда ЦБ РФ, в среднем страховщики получают 4,5 млрд руб. прибыли в год

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Страховой рынок за 2007-2017 годы всего получил 49,9 млрд руб. прибыли по ОСАГО. За этот же период компании выплатили по "автогражданке" свыше 1 трлн руб., сообщил зампред ЦБ РФ Владимир Чистюхин в ходе парламентских слушаний по реформе ОСАГО в Совете Федерации.

По словам зампреда, согласно статистике с 2007 года, за десять лет произошло выплат по ОСАГО на более чем 1 трлн руб. "Если мы берем совокупность всех лет - с 2007 по конец 2017 года, то страховые компании совокупно получили прибыли на 49,9 млрд руб.", - сказал он. 

Зампред также отметил, что в рассматриваемом периоде были и убыточные года. В частности, 2017 году страховщики получили по "автогражданке" 14,8 млрд руб. убытка. В среднем же на весь страховой рынок приходится 4,5 млрд руб. прибыли в год.

Масштабная реформа

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Первым этапом должно стать расширение тарифного коридора по ОСАГО на 20% вниз и 20% вверх. Как сообщал ТАСС, это может произойти не раньше ноября.

Вторым этапом должны стать законодательные изменения, предложенные Минфином, - отмена ряда коэффициентов в ОСАГО и введение полисов с разными лимитами и сроками действия. В результате реформы должна появиться возможность установления индивидуальной цены ОСАГО для каждого водителя.

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РоссияРеформа ОСАГО
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