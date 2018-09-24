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Sky рекомендовала акционерам принять предложение Comcast о покупке акций на сумму $40 млрд

Для Sky предложение Comcast на 10% выгоднее альтернатив
© EPA-EFE/ANDY RAIN

ТАСС, 24 сентября. Британская компания спутникового телевидения Sky рекомендовала своим акционерам принять предложение американской медиакорпорации Comcast о покупке пакета акций на сумму $40 млрд. Об этом в понедельник сообщил телеканал CNBC со ссылкой на заявление Sky.

"Поскольку цена предложения Comcast существенно выше, то в интересах всех акционеров Sky принять предложение Comcast. Исходя из этого, независимый комитет единогласно рекомендует акционерам Sky принять предложение Comcast, и в целях обеспечения успешного закрытия предложения Comcast, а также учитывая возможность делистинга Sky в ближайшем будущем, призывает акционеров срочно принять предложение", - говорится в сообщении британской компании.

CNBC отмечает, что совет директоров и акционеры Sky должны принять решение по выдвинутому предложение до 11 октября. Comcast ранее предложила приобрести Sky за $40 млрд, что на 10% больше альтернативного предложения, сделанного холдингом 21st Century Fox.

В декабре 2016 года международный медиамагнат Руперт Мердок, который в тот момент контролировал 21st Century Fox, предложил акционерам Sky выкупить у них 61% акций этой компании (39% акций Sky принадлежат 21st Century Fox). Предложение Мердока, на которое согласилась Sky, вызвало настороженность у британского правительства и политиков, которые опасаются усиления и без того значительного влияния Мердока на СМИ в Великобритании и Европе.

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