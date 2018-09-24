Комитет Госдумы поддержал поправки единороссов к пенсионному законопроекту

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов на заседании в понедельник поддержал поправки "Единой России" к правительственному законопроекту об изменении параметров пенсионной системы. Корректировки касаются индексации пенсий, выплаты накопительной пенсии, а также предоставления информации Пенсионным фондом России.

Как рассказал первый замруководителя фракции Андрей Исаев, первая из поправок вносит уточнение, которое позволяет отдельным категориям граждан (чернобыльцам, жителям Крайнего Севера и госслужащим) получать пенсию по старости досрочно с учетом соответствующих оснований. "Нынешняя редакция предполагала увеличение срока, но мы считаем, что это было технической ошибкой", - пояснил он.

Еще один блок поправок посвящен вопросу накопительной пенсии, которую депутаты фракции предложили выплачивать в нынешнем пенсионном возрасте: с 55 лет для женщин и с 60 для мужчин. "При этом предусмотрены как разовые выплаты для тех, у кого размер накопительной пенсии получится 5% и менее от объема всей пенсии, так и срочные выплаты, и есть возможность прибавлять накопительную пенсию к общей пенсии", - сообщил политик. "Кроме того, мы закрепляем право и в дальнейшем назначать накопительную пенсию в соответствующем возрасте", - добавил Исаев.

"Также имеется поправка, предусматривающая сокращение стажа, дающего право на досрочный выход на пенсию, - на три года, соответственно, для мужчин с 45 до 42 лет, для женщин - с 40 до 37 лет", - проинформировал Исаев.

Помимо этого, предлагается дать возможность Пенсионному фонду РФ предоставлять необходимую информацию для органов государственной власти субъектов Федерации, федеральных органов и органов местного самоуправления, а также для работодателей для получения льгот лицами предпенсионного возраста. "То есть сообщать, для какой категории и когда наступает этот возраст, - отметил первый замглавы фракции. - Это коррелируется с законами, которые принимаются в субъектах Федерации, и с решением, которое мы только что приняли по вопросу о том, как работодатель должен предоставлять лицам предпенсионного возраста возможность диспансеризации: раз в год в течение двух дней за пять лет до наступления пенсионного возраста". "Не все работодатели знают, когда у работников наступает право на пенсию, поэтому такой информационный обмен мы закрепляем", - констатировал он.

Ранее в понедельник спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что палата рассмотрит во втором, основном чтении законопроект по изменению пенсионной системы РФ на этой неделе.