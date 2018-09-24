ЦБ поддерживает идею увеличить штрафы за необоснованный отказ в продаже ОСАГО

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Банк России считает правильным увеличить штрафы для страховщиков за необоснованный отказ в продаже полиса ОСАГО, сообщил журналистам зампред ЦБ РФ Владимир Чистюхин. Такое предложение сенаторов прозвучало в ходе парламентских слушаний в Совете Федерации по реформированию ОСАГО.

"Мне кажется, что точно имеет смысл повысить административную ответственность, которая сегодня установлена за необоснованный отказ от исполнения обязанности по продаже ОСАГО, как для юридических лиц, так и для должностных лиц. Мы принципиально эту идею поддерживаем. Предложений поступило очень большое количество за два парламентских слушания, нам бы хотелось собрать это все в совокупности и обсудить", - сказал Чистюхин.

Сейчас, согласно КоАП РФ, отказ клиенту в продаже ОСАГО влечет штраф для должностных лиц в размере от 20 тыс. до 50 тыс. руб., для юридических лиц - от 100 тыс. руб. до 300 тыс. руб. "Мне бы хотелось штраф 300-тысячный увеличить до 500 тыс. или 700 тыс. руб., штраф, по-моему, максимальный на должностное лицо - увеличить до 100 тыс. руб. Это предварительная оценка, это нужно обсудить", - сказал Чистюхин.

ЦБ ожидает рекомендаций из Госдумы по итогам слушаний по ОСАГО, прошедшим 13 сентября, сказал Чистюхин.

15 мая регулятор анонсировал масштабную реформу "автогражданки". Первым этапом должно стать расширение тарифного коридора по ОСАГО на 20% вниз и 20% вверх. Как сообщал ТАСС, это может произойти не раньше ноября.

Вторым этапом должны стать законодательные изменения, предложенные Минфином, - отмена ряда коэффициентов в ОСАГО и введение полисов с разными лимитами (до 2 млн, сейчас максимум за вред автомобилю - 400 тыс. руб.) и сроками действия (до 3 лет, сейчас максимум год). Итогом реформы должна стать возможность установления индивидуальной цены ОСАГО для каждого водителя.