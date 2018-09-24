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Министр нефти Ирана: США не удастся убрать иранскую нефть с мировых рынков

Бижан Намдар Зангане заявил, что у США не получится свести экспорт иранской нефти до нуля даже в краткосрочной перспективе

ТАСС, 24 сентября. США не удастся "исполнить мечту" и убрать иранскую нефть с мировых рынков, заявил министр нефти Ирана Бижан Намдар Зангане, слова которого приводит иранское агентство Shana.

"В среднесрочной перспективе это невозможно. Но у США есть план на краткосрочную перспективу с целью свести экспорт нефти из Ирана до нуля, хотя бы на месяц. Эта мечта никогда не сбудется", - сказал Зангане.

Он также отметил, что требование президента США Дональда Трампа к ОПЕК снизить цены на нефть не нашло положительного отклика на встрече в Алжире 23 сентября. Речь идет о заявлении американского президента в Twitter: "Мы защищаем страны Ближнего Востока, они не были бы в безопасности долго без нас, и все же они продолжают настаивать на все более и более высоких ценах на нефть. Монополия ОПЕК должна немедленно снизить цены!".

По словам Зангане, участники алжирской встречи не увидели необходимости увеличивать добычу нефти.

Министерский мониторинговый комитет ОПЕК+, заседавший в Алжире 23 сентября, не стал рассматривать дополнительный рост добычи нефти в рамках соглашения, сверх оговоренных ранее 1 млн баррелей в сутки, а, напротив, предупредил о возможном возврате к ограничениям в 2019 году. По прогнозам ОПЕК, в следующем году на рынке может повториться сценарий 2014 года, когда излишки запасов привели к обвалу нефтяных котировок.

В июне страны ОПЕК+ договорились увеличить добычу нефти в рамках соглашения на 1 млн баррелей в сутки, чтобы довести уровень исполнения сделки до 100%, так как ранее договоренности перевыполнялись.

Глава Минэнерго РФ Александр Новак говорил, что страны ОПЕК+ могут достичь 100%-ного исполнения сделки уже в сентябре-октябре. В августе этот показатель составлял 129%, в июле - 109%.

Теги
Новак, Александр ВалентиновичАлжирСШАИранТрамп, Дональд
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