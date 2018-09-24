ЦБ поддержал идею выплаты страховщиками за ДТП, у виновника которого нет ОСАГО

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. ЦБ поддерживает идею депутата Госдумы Ярослава Нилова о том, что необходимо обязать страховые компании осуществлять потерпевшему возмещение ущерба по ДТП, у виновника которого нет полиса ОСАГО, сообщил журналистам зампред ЦБ РФ Владимир Чистюхин. При этом он подчеркнул, что эту идею необходимо рассматривать в комплексе со всеми предлагаемыми изменениями в ОСАГО.
"Сейчас пришел новый законопроект, который двигает депутат Нилов, на тему осуществления оплаты в том случае страховыми компаниями, когда виновник не застраховал ОСАГО. Как идею мы эту тему поддерживаем, а как отдельный законопроект - категорически нет. Потому что нужно посмотреть все в комплексе, нужно решать все в одном законопроекте", - сказал Чистюхин.
В противном случае, если принимать это изменение отдельно, "получатся перекосы по тарифу, перекосы с точки зрения мошенников - надо оценить эту схему, насколько она будет используема, неиспользуема, и так далее", пояснил зампред ЦБ.
21 сентября группа депутатов от ЛДПР внесла в Госдуму законопроект, согласно которому "обязанность по возмещению вреда имуществу пострадавшего возлагается на страховщика, который застраховал гражданскую ответственность потерпевшего, вне зависимости от наличия у виновного действующего страхового полиса".
Сейчас, если у виновника ДТП не застрахована ответственность, страховая выплата потерпевшему по ОСАГО не выплачивается - взыскивать ущерб с виновника потерпевший должен самостоятельно в судебном порядке. А страховые компании обладают кадровым ресурсом и возможностями для реализации таких действий, и переложение бремени взыскания с пострадавшего на его страховую компанию "является справедливым по отношению к лицу, заключившему договор страхования", считают авторы законопроекта.
Российский союз автостраховщиков выступил резко против такой нормы, указав, что она противоречит сути страхования. По ОСАГО страхуется именно ответственность причинителя вреда, а если она не застрахована, то страховая выплата не может осуществляться, отмечали в союзе.