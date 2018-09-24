Экспортерам машиностроительной продукции возместят 50% трат на сервисные центры за рубежом

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Российским экспортерам машиностроительной продукции компенсируют до 50% затрат на создание систем послепродажного обслуживания и сервисных центров за рубежом, но не более 50 млн рублей за каждый такой проект.

Соответствующие правила утверждены постановлением правительства РФ в рамках проекта "Международная кооперация и экспорт в промышленности", сообщается на портале правительства.

Как отмечается в документе, за счет субсидий будут компенсироваться затраты на создание и материально-техническое оснащение центров технического обслуживания, обучение персонала, аренду помещений, в том числе учебных классов, оснащение ремонтно-технической базы комплектующими, запасными частями и компонентами, и другие затраты.

В июне из бюджета было выделено 1,557 млрд рублей для предоставления субсидий российским организациям автомобилестроения, сельскохозяйственного и железнодорожного машиностроения на частичную компенсацию затрат, связанных с созданием системы послепродажного обслуживания. За счет выделенных средств предусматривается создание не менее 30 сервисных центров по послепродажному обслуживанию.

Функции агента по вопросу предоставления субсидий закреплены за АО "Российский экспортный центр".

Приоритетный проект "Международная кооперация и экспорт в промышленности" на 2017-2019 годы предполагал расходы бюджета в объеме 87 млрд рублей. После того как в майском указе президент России Владимир Путин поручил правительству обеспечить объем экспорта несырьевых неэнергетических товаров в размере $250 млрд к 2024 году, проект был преобразован в новый нацпроект "Международная кооперация и экспорт". Расходы по нему в 2019-2024 годах планируются на уровне 891 млрд руб.