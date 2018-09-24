Финансирование нацпроекта "Экология" составит 4 трлн рублей в течение шести лет

ГОРКИ, 24 сентября. /ТАСС/. Общий объем финансирования нацпроекта "Экология" на 2019-2024 годы составит около 4 трлн рублей, из них 3 трлн рублей - внебюджетные источники. Об этом сообщил журналистам министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин по итогам заседания президиума Совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам.

"Общий бюджет [нацпроекта] - 4 трлн рублей, из них более 3 трлн рублей - внебюджетные средства, они будут уточняться. Мы ведем работу с нашими промышленными компаниями, цифры могут поменяться в их инвестпрограммах в большую сторону. Что касается федеральных денег, это около 700 млрд рублей, остальное - деньги субъектов РФ", - сказал Кобылкин.