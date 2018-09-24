В Совфеде поддерживают изменение системы образования тарифов в сфере ОСАГО

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Система тарифов в сфере ОСАГО должна быть направлена на то, чтобы осторожные водители меньше платили за полисы. Об этом в понедельник на слушаниях, посвященных предлагаемой реформе ценообразования в автостраховании, заявил первый зампредседателя комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Николай Журавлев.
"Ключевым вопросом остается целесообразность изменения подхода к определению страховых тарифов и расширению тарифного коридора на 20% вниз и вверх. Мы однозначно согласны, что нельзя перекидывать оплату чужих рисков на добропорядочных автолюбителей, - сказал парламентарий. - Платить больше должен тот, кто неаккуратно водит". По его мнению, такой подход послужит мерой "экономического стимулирования" повышения безопасности дорожного движения.
По словам Журавлева, "новая система тарификации потребует значительного увеличения количества факторов, учитываемых для расчета тарифов". "Надо пересматривать действующие критерии, например критерии мощности [двигателя]. Нужно или отменять, или сильно снижать его вес, как непринципиально влияющего на аварийность в отличие от навыков вождения", - указал сенатор. Кроме того, указал он, "новая система тарифообразования потребует усиления контроля от Банка России за деятельностью страховщиков и в том числе за деятельностью страховых агентов, особенно в части справедливого снижения стоимости ОСАГО за безаварийную езду".
Как сообщил на слушаниях зампред ЦБ РФ Владимир Чистюхин, водители, которые безаварийно водят машину в течение 2-3 лет, могут получить снижение стоимости полиса ОСАГО после расширения тарифного коридора. По его словам, сейчас система тарификации в ОСАГО такова, что ряд водителей недоплачивает за полис ОСАГО, а ряд - переплачивают. ЦБ и Минфин заявляют, что цель ценовой реформы ОСАГО - индивидуальный тариф для каждого водителя.
О реформе
Реформу тарификации ОСАГО планируется провести в несколько этапов. Первым этапом должно стать расширение тарифного коридора по ОСАГО на 20% вниз и 20% вверх. Это может произойти не раньше ноября. Вторым этапом должны стать законодательные изменения, предложенные Минфином, - отмена ряда коэффициентов в ОСАГО и введение полисов с разными лимитами и сроками действия.