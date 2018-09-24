"Роснефть" подтвердила планы по снижению оборотного капитала до конца 2018 года

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. "Роснефть" подтверждает планы по снижению оборотного капитала более чем на 200 млрд рублей в 2018 году, сообщается в пресс-релизе компании.
В мае компания объявила о намерении сократить оборотный капитал на 200 млрд рублей до конца года за счет трейдингового бизнеса и оптимизации работы службы снабжения. Это одна из мер по реализации стратегии "Роснефть-2022", которая направлена на увеличение доходности и улучшение инвестиционной привлекательности компании.
"По итогам проведенной в мае - сентябре 2018 года работы "Роснефть" подтверждает цели, озвученные в мае 2018 года, по снижению оборотного капитала компании до конца 2018 года. Так, в частности, за прошедшее время компанией была оптимизирована трейдерская деятельность по основным каналам сбыта нефти и нефтепродуктов, проведены переговоры с крупнейшими поставщиками и подрядчиками об улучшении условий оплаты и повышении эффективности сотрудничества с учетом актуального состояния рынка подрядных услуг", - говорится в сообщении компании.
В мае совет директоров "Роснефти" утвердил дополнительные инициативы к стратегии "Роснефть-2022". Помимо снижения оборотного капитала, предусматривается снижение долговой нагрузки и торговых обязательств не менее чем на 500 млрд рублей в 2018 году, а в следующем году - снижение уровня капитальных инвестиций на 20%, до 800 млрд рублей. Кроме того, компания намерена оптимизировать портфель активов для сокращения доли "хвостовых" и непрофильных активов с получением дополнительного чистого денежного потока для акционеров.
Также руководство компании предложило реализовать программу обратного выкупа акций (buyback) в размере $2 млрд в 2018-2020 годах. Финансировать программу планируется за счет свободного денежного потока и продажи непрофильных активов.